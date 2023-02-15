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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «В ЦСКА не могут позволить себе терять очки»

15 Февраля 2023 • 20:23 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
05.03 19:30

Бывший тренер «Амкара», «Ахмата» и «Локомотива» Рашид Рахимов высказался о шансах московских «армейцев» подняться в тройку лидеров по окончании текущего сезона в РПЛ.

«Отставание в шесть очков — это достаточно много для 13 туров. Ровная игра «Зенита», «Спартака» может не позволить армейцам подняться в тройку. Они не могут позволить себе потери очков», - цитирует Рахимова «Матч-ТВ».

Напомним, что перед зимней паузой ЦСКА расположился лишь на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав за 17 туров всего 29 очков. Отставание от третьего места, на котором расположился «Ростов» - шесть очков, а отставание от первого места – 13 очков.

Сегодня «армейцы» Москвы обыграли московское «Динамо» в контрольном матче - 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рашид Рахимов
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