Кузнецов: «ЦСКА знает, что «Сочи» — это грозный соперник»

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился прогнозом на предстоящий матч против «Сочи» в 18-м туре Премьер-лиги.

«ЦСКА сегодня надо вспомнить, как они крупно проиграли «Сочи» в 2021 году. Они знают, что «Сочи» — это грозный соперник, который может создать проблемы. Никто задачу выигрывать все игры не снимал», — заявил экс-футболист «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, матч будет интересным из-за тактической битвы тренеров, выразив мнение, что Курбан Бердыев и его штаб хорошо подготовились к предстоящей встрече.

Напомним, что поединок между «Сочи» и ЦСКА пройдёт сегодня, 5 марта, на стадионе «Фишт». Московский клуб находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата.