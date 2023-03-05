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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов: «ЦСКА знает, что «Сочи» — это грозный соперник»

05 Марта 2023 • 13:07 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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Через 4 ч. 37 мин.

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился прогнозом на предстоящий матч против «Сочи» в 18-м туре Премьер-лиги.

«ЦСКА сегодня надо вспомнить, как они крупно проиграли «Сочи» в 2021 году. Они знают, что «Сочи» — это грозный соперник, который может создать проблемы. Никто задачу выигрывать все игры не снимал», — заявил экс-футболист «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, матч будет интересным из-за тактической битвы тренеров, выразив мнение, что Курбан Бердыев и его штаб хорошо подготовились к предстоящей встрече.

Напомним, что поединок между «Сочи» и ЦСКА пройдёт сегодня, 5 марта, на стадионе «Фишт». Московский клуб находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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