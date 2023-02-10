В клубе «Универсидад Католика» сообщили о прекращении переговоров с ЦСКА по Диасу

Спортивный директор эквадорского клуба «Универсидад Католика» Франсиско Корреа сообщил о прекращении переговоров с ЦСКА по возможному трансферу панамского нападающего Исмаэля Диаса.

«Мы действительно отклонили предложение ЦСКА. Переговоры завершены», — приводит слова спортивного директора Sport24.

Ранее об отказе «Универсидада» продавать Диаса московскому клубу сообщал журналист Иван Карпов.

Действующий контракт вингера с его нынешним клубом рассчитан до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

За «Универсидад» Диас провёл в общей сложности 36 матчей, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.