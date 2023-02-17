ЦСКА и Щенников не ведут переговоры о продлении контракта

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не ведёт переговоры с московским клубом о продлении контракта, срок действия которого истекает летом нынешнего года.

Источник, близкий к игроку, сообщил, что сейчас 31-летний Щенников сверхмотивирован и выкладывается на двести процентов, но всё будет зависеть от тренерского штаба команды во главе с Владимиром Федотовым.

«Видит ли его в дальнейшей перспективе Федотов или нет, но пока некорректно приходить в ЦСКА и общаться насчёт продления контракта. Надеюсь, ясность наступит весной», — приводит слова источника Sport24.

В нынешнем сезоне Щенников провёл в составе «армейцев» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Защитник является воспитанником ЦСКА и защищает цвета московского клуба на протяжении всей своей профессиональной карьеры.