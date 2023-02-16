Чалов заявил, что ЦСКА не хватает жёсткого лидера на поле

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об одной из проблем в его клубе – это отсутствие на поле жесткого лидера, каким был шведский опорник Понтус Вернблум.

«Я всегда спокойно относился к тому, что он прессовал молодых игроков, меня в том числе. Хотя на тот момент не понимал, зачем он так делает. Теперь понимаю. ЦСКА на поле не хватает жесткого лидера, помимо Акинфеева в воротах, но такой лидер не должен быть искусственным – им должен быть тот, кто уже давно играет в клубе, все должны чувствовать, что он для команды много значит», - цитирует Чалова Sport24.

Понтус Вернблум провёл в ЦСКА шесть лет карьеры – с 2012 по 2018 год.