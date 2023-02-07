Спортивный директор «Универсидад Католика» подтвердил интерес ЦСКА к Диасу

Франсиско Корреа, спортивный директор клуба «Универсидад Католика», высказался о слухах об интересе ЦСКА к форварду Исмаэлю Диазу.

«ЦСКА действительно сделал нам предложение по Исмаэлю Диазу», — рассказал функционер эквадорского коллектива в интервью изданию Sport24. Напомним, что ранее появилась информация о поступившем предложении о трансфере футболиста в клуб Российской премьер-лиги.

Контракт Диаза с действующим клубом заканчивается после сезона 2024/2025. Нападающий оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»сообщало о желании наставника ЦСКА Владимира Федотова укрепить острие атаки хотя бы ещё одним игроком.