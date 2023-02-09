Журналист Карпов: «Универсидад Католика» отказался продавать Диаса в ЦСКА

Эквадорский клуб «Универсидад Католика» отказался продавать форварда сборной Панамы Исмаэля Диаса в московский ЦСКА. О сорванном трансфере сообщает российский журналист Иван Карпов.

По информации журналиста, клуб Диаса не намерен расставаться с игроком в текущее трансферное окно.

Напомним, что слухи о том, что ЦСКА может усилиться 25-летним игроком, появились на текущей неделе. «Армейцам» требуется вариативность в атаке, так как в нападении у подопечных Владимира Федотова основную роль играют Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Контракт панамца со своим клубом действует ещё долго – до середины 2025 года.