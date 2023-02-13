Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев: «Я никогда не предам ЦСКА»

13 Февраля 2023 • 10:21 Комментировать (1)
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не жалеет о том, что всю свою карьеру провёл в московском клубе и не уехал в другой чемпионат.

«Когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта, то пусть так считают! У меня была мечта и цель играть именно в ЦСКА. Я люблю ЦСКА с детства, никогда не предавал эту команду и не предам», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

За основную команду ЦСКА Акинфеев выступает с 2003 года. В общей сложности в составе «армейцев» 36-летний голкипер провёл 723 матча, шесть раз выиграв с этой командой чемпионат России и столько же раз став обладателем Кубка страны.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
13 Февраля 2023 в 10:35
просто нах никому нужен не был из топ клубов!)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
11:32 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Сторожук — прекрасный тренер»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Будущее Изидора пока неизвестно»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Карвальо прокомментировал завершение карьеры Жиркова
11:09 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк — о том, способен ли Жирков стать тренером: «Он способен на многое»
11:08 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о двух трансферах официально
11:03 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов назвал главную интригу весенней части РПЛ
10:54 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о сорвавшемся переходе в «Ниццу»: «Думал: вау, скоро буду играть против Месси, Мбаппе и Неймара»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Уткин высказался о завершении карьеры Жиркова
10:21 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Я никогда не предам ЦСКА» 1
10:04 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о Сафонове: «Матвей для меня — номер один в РПЛ, он сильнее Акинфеева»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк поставил Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом
09:46 · Россия. Премьер-лига
Адебайор: «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Дзюбе: «Такой авторитет поможет «Локомотиву»
09:19 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» назвало состав на финальный сбор
08:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки
Все новости
Рекомендуем