Акинфеев: «Я никогда не предам ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не жалеет о том, что всю свою карьеру провёл в московском клубе и не уехал в другой чемпионат.

«Когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта, то пусть так считают! У меня была мечта и цель играть именно в ЦСКА. Я люблю ЦСКА с детства, никогда не предавал эту команду и не предам», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

За основную команду ЦСКА Акинфеев выступает с 2003 года. В общей сложности в составе «армейцев» 36-летний голкипер провёл 723 матча, шесть раз выиграв с этой командой чемпионат России и столько же раз став обладателем Кубка страны.