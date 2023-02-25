Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о будущем футболиста. Напомним, 27-летний бразилец арендован «армейцами» у «Интернасьонала» до конца текущего сезона.

«ЦСКА намерен выкупить контракт Мойзеса. У клуба есть очень много времени, чтобы это сделать, все в порядке», — сказал представитель футболиста.

Стоит отметить, ранее сам Мойзес признался, что ему нравится играть в России, и он хочет остаться в ЦСКА.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мойзеса составляет два с половиной миллиона евро.