Агент высказался о возможном продлении контракта Маргасова с «Сочи»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пока рано говорить о продлении контракта. Зимой пришел новый тренер в команду. Для всех весенний отрезок будет важен. С руководством пока не обсуждали новый контракт игрока», — цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».

Представитель Маргасова отметил, что футболист уже давно в команде и чувствует себя, как дома, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.