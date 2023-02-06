Смородская: «Дзюба может быть полезен ЦСКА»

Ольга Смородская, бывший руководитель столичного «Локомотива», оценила перспективы Артёма Дзюбы в случае перехода в московский ЦСКА.

«Дзюба — футболист высокого уровня. По-прежнему так считаю. Он может быть полезен ЦСКА. У них разве так много нападающих? Артём уж точно не ослабит команду», — заявила экс-президент «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт». Смородская также отметила, что не воспринимает всерьёз слухи о возможном завершении профессиональной карьеры бывшим капитаном российской сборной.

Напомним, что с ноября прошлого года Артём Дзюба находится на рынке свободных агентов после разрыва соглашения с турецким клубом «Адана Демирспор». Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в четыре миллиона евро.