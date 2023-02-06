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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Дзюба может быть полезен ЦСКА»

06 Февраля 2023 • 11:22 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
05.03 19:30

Ольга Смородская, бывший руководитель столичного «Локомотива», оценила перспективы Артёма Дзюбы в случае перехода в московский ЦСКА.

«Дзюба — футболист высокого уровня. По-прежнему так считаю. Он может быть полезен ЦСКА. У них разве так много нападающих? Артём уж точно не ослабит команду», — заявила экс-президент «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт». Смородская также отметила, что не воспринимает всерьёз слухи о возможном завершении профессиональной карьеры бывшим капитаном российской сборной.

Напомним, что с ноября прошлого года Артём Дзюба находится на рынке свободных агентов после разрыва соглашения с турецким клубом «Адана Демирспор». Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артём Дзюба Ольга Смородская
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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