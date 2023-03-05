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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев начал с победы! Дублем Луки Джорджевича «Сочи» прибил ЦСКА Федотова

05 Марта 2023 • 21:26 Комментировать (4)
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Московский ЦСКА и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся пятого марта на стадионе «Фишт».

Протокол игры  
Сочи2:0ЦСКА Москва
(1:0) Джорджевич Лука72'  
(2:0) Джорджевич Лука78'  
Джанаев СосланМещанинов АртёмДркушич ВаняТерехов СергейЗаика КириллЦаллагов ИбрагимНобоа КристианМакарчук АртёмСарвели Владислав  10' 69' (Бурмистров Никита ( 69') Мелкадзе Георгий  66' 71' (Джорджевич Лука ( 71') Юсупов Артур
Запасные: Сиссако МуссаМиладинович ИванЖоаозиньоЮрганов ИгорьКравцов КириллМаргасов ТимофейШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев АмирАдамов Денис
Акинфеев ИгорьНабабкин Кирилл 80' (Мухин Максим ( 80') Виллиан РошаМойзесГайич Милан IIIМендес ВикторКучаев Константин 74' (Зделар Саша ( 74') Носков ЕгорМедина Хесус 81' (Заболотный Антон ( 81') Чалов ФёдорКарраскаль Хорхе  63' 81' (Ермаков Никита ( 81')
Запасные: Ушаков ЕгорЛукин МатвейЩенников ГеоргийКисляк МатвейТороп ВладиславАрбузов Ярослав
05 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Сочинский дебют Курбана Бердыева пришёлся на очень серьёзную дуэль с тренером, поднявшим «Сочи» до небывалых высот. Владимир Федотов теперь руководит ЦСКА, а мэтр тренерского цеха сменил во главе «барсов» дуэт Гаранин/Точилин. Кстати, последний официальный матч «Сочи» проводил как раз против ЦСКА – в Кубке России. После этого были только товарищеские игры, а вот «армейцы» успели ещё выбить «Краснодар» в путь регионов.

При отличной для мартовского футбола погоде (10 градусов тепла) ЦСКА и «Сочи» начали матч крайне вяло. Никто не хотел рисковать, проходила очень спокойная разведка. Чуть-чуть игра раскачалась только во второй половине первого тайма. Для начала ЦСКА сбегал во фланговую атаку: это Мойзес ускорился слева, в завершении прострелив на Чалова. Фёдор опередил Дркушича, но пробил мимо ближнего угла.

А затем Сарвели выскочил на скидку Заики, собирался обострять, но получил шипами по голеностопу от Виллиана. Несколько минут оказывали помощь Сарвели, однако рефери фола так и не усмотрели, пенальти «Сочи» не получил. А с игры опасных моментов команды более не создали, отправившись отдыхать с нулями на табло и после малособытийных 45 минут.

Второй тайм выдался более интересным. Для затравки забил ЦСКА: подачу Гайича со штрафного плотным ударом увенчал Виллиан. Джанаев отразил мяч перед собой, а Мойзес сработал на добивании. Сразу офсайд у бразильца не углядели, но видеоассистенты на повторе этот момент не упустили. Гол ЦСКА засчитан не был, а через пять минут «армейцы» получили ещё один удар.

Курбан Бекиевич угадал с заменой, выпустив Джорджевича вместо Мелкадзе. Только появился Лука и сразу же выскочил на разрезающую передачу Юсупова, с линии штрафной площади пальнув точно в «девятку» - 1:0. Но и это не всё. Куражный Джорджевич спустя пять минут оформил дубль. Теперь уже прострел Бурмистрова стал решающим эпизодом, Виллиан чуть подправил траекторию полёта, а Лука просто с трёх метров внёс мяч в ворота – 2:0.

Заходил «Сочи» и на третий гол, но пушечный удар Бурмистрова приняла на себя штанга, да и в офсайд залез Никита в этом эпизоде. Но и без третьего гола победа «Сочи» получилась уверенной, Владимир Федотов получил от бывшей команды, а у ЦСКА наметилась ужасная серия в РПЛ – уже третье поражение подряд.

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ЦСКА Москва Сочи
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Комментарии (2)
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ингерман
05 Марта 2023 в 21:37
ай кбб - красаучег! ттт чтоб не сглазить.. так держать Курбан Бекиевич.. рахмат! )))
sem ~KU~777-!
05 Марта 2023 в 21:32
Рано нам у Бердыева выигрывать, не можем и не получается как надо.
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