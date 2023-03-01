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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев: «Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы — что я красавец»

01 Марта 2023 • 13:33 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своём отношении к критике.

По словам 23-летнего футболиста, он прислушивается только к мнению тренеров, партнёров по команде, а также родителей.

«Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы — что я красавец. Я перестал обращать внимание на это, всем не угодишь», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе «армейцев» защитник выступает с 2019 года, ранее он играл за «Уфу».

Свой следующий матч «красно-синие» проведут 5 марта против «Сочи». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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