Дивеев: «Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы — что я красавец»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своём отношении к критике.

По словам 23-летнего футболиста, он прислушивается только к мнению тренеров, партнёров по команде, а также родителей.

«Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы — что я красавец. Я перестал обращать внимание на это, всем не угодишь», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе «армейцев» защитник выступает с 2019 года, ранее он играл за «Уфу».

Свой следующий матч «красно-синие» проведут 5 марта против «Сочи». Начало — в 19:30 по московскому времени.