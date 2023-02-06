Пономарёв: «Потеря Зайнутдинова — несерьёзная проблема для ЦСКА»

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о травме футболиста «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова.

«Зайнутдинов может перегрузился немного, поэтому и получил травму. Да, неприятно, но это несерьёзная проблема для ЦСКА. Защитников более чем достаточно. Зайнутдинов — всеядный футболист, может сыграть на любой позиции, но посредственно», — заявил Пономарёв в интервью изданию«РБ Спорт». По мнению эксперта, Бактиёр держится в ЦСКА исключительно из-за универсальности, поэтому для достижения результата команде требуются более качественные футболисты.

Ранее пресс-служба «армейцев» подтвердило, что Зайнутдинов пропустит четыре-шесть недель из-за проблем с мышцами.