Чалов — о позиции правого нападающего: «Чувствовал, что теряю себя»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о том, как он себя чувствовал, выступая на позиции правого форварда под руководством бывшего тренера Алексея Березуцкого.

По словам 24-летнего футболиста, несмотря на то, что новая позиция была ему интересна, играть справа Чалову было некомфортно, так как он привык к роли центрального нападающего.

«Я всю жизнь играл центральным нападающим, а тут надо бегать от штрафной до штрафной — было трудно перестроиться. Играть там всё время не смог бы. Чувствовал, что теряю себя, будто загоняюсь в рамки», — цитирует Чалова Sport24.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 21 матч, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.