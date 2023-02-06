Заика поделился мнением о работе под руководством Бердыева

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о работе под руководством Курбана Бердыева.

«Не сказал бы, что при Бердыеве произошли какие-то глобальные перестановки. Всегда хочется поработать с такими специалистами, которые в прошлом заработали такое имя. У Бердыева были великие победы, смотрел на него ещё в детстве», — рассказал игрок клуба из олимпийской столицы, чьи слова приводит «РИА Новости».

Заика отметил, что ему приятно работать под руководством Бердыева и учиться у него чему-то новому. Защитник также заявил, что в «Сочи» ждут улучшения результата во второй половине сезона, поскольку девятая строчка неприятна после серебра в прошлой кампании.

Напомним, что Курбан Бердыев возглавил «Сочи» после завершения первой части розыгрыша РПЛ, сменив на посту наставника Вадима Гаранина.