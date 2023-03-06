Бурмистров: «Хорошо, что забили первыми»

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча.

Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров считает, что игра была равной, но свое поле сказало неважное качество поля. Он доволен тем, что в сложных условиях его команда смогла забить первой, получив известную фору.

- Игра была равная, на таком поле соперники плюс‑минус равны, могло качнутся в одну и другую сторону. В этой ситуации первый гол очень многое решает, хорошо, что мы забили и довели игру до победы, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».