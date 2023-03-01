Агент: «Не исключаю, что Карраскаль останется в ЦСКА надолго, он любит клуб»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, допустил, что колумбийский футболист может надолго остаться в московском клубе.

«Я не исключаю, что Карраскаль останется здесь надолго. Хорхе нравится Россия, он любит ЦСКА, для него гордость играть за один из сильнейших клубов вашего чемпионата», — цитирует Родригеса Metaratings.

Напомним, Карраскаль защищает цвета «армейцев» с февраля прошлого года. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провёл за ЦСКА 20 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Действующий контракт Карраскаля с «армейцами» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.