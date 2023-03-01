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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев: «Я не свыкся с тем, что нас забанили»

01 Марта 2023 • 14:39 Комментировать (3)
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей реакции на отстранение российского футбола от международных турниров.

«Я не свыкся с тем, что нас забанили. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом», — заявил участник Евро-2020 в интервью«Чемпионату».

Дивеев также рассказал, что всегда «офигевал» от атмосферы на играх главного еврокубка, смотря их по телевизору, испытав схожие эмоции во время матча чемпионата Европы в Копенгагене против сборной Дании.

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Игорь Дивеев
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (3)
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overkill666
01 Марта 2023 в 15:08
интересно, он хоть отдает себе отчет в том, кто виноват в том, что он не услышит гимн ЛЧ?
ингерман
01 Марта 2023 в 15:01
ай свободу Луису Карволану! )))
Южный201
01 Марта 2023 в 14:52
Можно подумать,что в лиге чемпионов ЦСКА что то добилось...Посмотрите как шахматисты плюнули на евро*идоров и перешли в Азию,и только выиграют от этого...
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