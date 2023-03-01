Дивеев: «Я не свыкся с тем, что нас забанили»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей реакции на отстранение российского футбола от международных турниров.

«Я не свыкся с тем, что нас забанили. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом», — заявил участник Евро-2020 в интервью«Чемпионату».

Дивеев также рассказал, что всегда «офигевал» от атмосферы на играх главного еврокубка, смотря их по телевизору, испытав схожие эмоции во время матча чемпионата Европы в Копенгагене против сборной Дании.

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.