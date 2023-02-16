Чалов рассказал о своей цели уехать в Европу

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о желании вновь попробовать свои силы в Европе. Напомним, что вторую часть сезона-2021/2022 российский футболист провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в 16 проведённых матчах за эту команду.

«Остаётся цель уехать в Европу — хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5», — цитирует Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл за ЦСКА 21 матч, забил 11 голов и дважды ассистировал своим партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает Чалова в 8,5 миллионов евро. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.