ЦСКА сделал официальное предложение форварду сборной Марокко

Московский ЦСКА сделал официальное предложение форварду «Хатайспора» и сборной Марокко Аюбу Эль-Кааби. Об этом сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн.

На счету марокканца в текущем сезоне восемь забитых мячей в 21 официальных матчах. Игроку 29 лет, авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,1 млн евро.

Напомним, что из-за землетрясений в Турции очень сильно пострадал город Хатай, в котором базируется команда Суперлиги «Хатайспор». В клубе заявили, что снимаются с текущего розыгрыша чемпионата Турции.

«Армейцам» необходимо усиление атаки, сейчас основными форвардами команды являются Фёдор Чалов и Антон Заболотный.