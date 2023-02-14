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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА сделал официальное предложение форварду сборной Марокко

14 Февраля 2023 • 20:13 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Московский ЦСКА сделал официальное предложение форварду «Хатайспора» и сборной Марокко Аюбу Эль-Кааби. Об этом сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн.

На счету марокканца в текущем сезоне восемь забитых мячей в 21 официальных матчах. Игроку 29 лет, авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,1 млн евро.

Напомним, что из-за землетрясений в Турции очень сильно пострадал город Хатай, в котором базируется команда Суперлиги «Хатайспор». В клубе заявили, что снимаются с текущего розыгрыша чемпионата Турции.

«Армейцам» необходимо усиление атаки, сейчас основными форвардами команды являются Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Марокко Трансферы футбола - зима 2023 Аюб Эль-Кааби
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