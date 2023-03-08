Новиков назвал ключевой момент матча «Сочи» — ЦСКА

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о поражении «армейцев» от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«Игру яркой назвать нельзя. Команды старались показать свой футбол, но ключевым моментом я бы назвал отменённый гол ЦСКА. Если бы этот мяч засчитали, результат был бы другим», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что перед предстоящими встречами «красно-синим» необходимо поработать над реализацией моментов.

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 12 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.