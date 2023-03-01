Силвейра: Хочу помочь «Сочи» добиться успеха

Новичок «Сочи» Мигел Силвейра прокомментировал подписание контракта с командой.

«Я очень рад, что оказался здесь. Думал о предложении не очень долго. Знал, что еду в хороший город и быстро принял решение. Считаю, что оно правильное», — заявил Силвейра на YouTube-канале сочинского клуба.

Футболист добавил, что очень мотивирован и готов помочь команде добиться успеха. Помимо этого, бразилец рассказал, что уже начал поиски преподавателя для изучения русского языка.

Сегодня, 1 марта, «Сочи» официально объявил о подписании 19-летнего полузащитника, который будет выступать под 24-м игровым номером.