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Силвейра: Хочу помочь «Сочи» добиться успеха

01 Марта 2023 • 17:36 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Новичок «Сочи» Мигел Силвейра прокомментировал подписание контракта с командой.

«Я очень рад, что оказался здесь. Думал о предложении не очень долго. Знал, что еду в хороший город и быстро принял решение. Считаю, что оно правильное», — заявил Силвейра на YouTube-канале сочинского клуба.

Футболист добавил, что очень мотивирован и готов помочь команде добиться успеха. Помимо этого, бразилец рассказал, что уже начал поиски преподавателя для изучения русского языка.

Сегодня, 1 марта, «Сочи» официально объявил о подписании 19-летнего полузащитника, который будет выступать под 24-м игровым номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Мигел Силвейра
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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