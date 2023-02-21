Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин – о Фалькао в ЦСКА: «Такие трансферы клубу не нужны, лучше бы вернули Яковлева» эксклюзив

21 Февраля 2023 • 10:38 Комментировать
Кадис
...
Райо Вальекано
25.02 18:15

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе «армейцев» к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао. Напомним, согласно слухам, колумбиец был не против перебраться в Москву, но в итоге отказался от этой идеи, поговорив с адвокатами.

«Если ЦСКА рассматривает варианты с приобретением форварда, значит, проблемы впереди есть. В своё время Фалькао был одним из лучших, если не лучшим нападающим в Европе. Он творил чудеса. Помню, он был очень хорош в игре головой. Потом у него была серьёзная травма, после которой Радамель уже уехал доигрывать во Францию.

После травмы он не смог реализовать себя. Карьера его уже с того момента пошла на спад. Ну сейчас где-то поигрывает, но такие трансферы ЦСКА не нужны. Как по мне, лучше бы вернули Яковлева и дали ему игровое время. Гайича отдали. Отдали двух нападающих в аренду и сейчас ищут нападающих – это странно. Возможно, Заболотный начнёт забивать.

Ещё нужна конкуренция для Карраскаля и Медины. Они без конкуренции сейчас. 30 минут играют, а потом 60 стоят. Была бы конкуренция, было бы веселее. Они играют не в полную силу», – сказал Масалитин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Радамель Фалькао Райо Вальекано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
11:21 · Кубок России
Ширко: «У Дзюбы будет сверхнастрой на матч со «Спартаком»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о том, что Кейта Бальде мог оказаться в ЦСКА
10:49 · Россия. Премьер-лига
Источник: Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро
10:35 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «Мне было легко играть против Магкеева, он просто не игрок высокого уровня»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Машкарин – о Федотове: «Не каждый тренер рискнёт доверять молодым»
09:51 · Кубок России
Мостовой: «Промес, как и Дзюба, играет за счёт интеллекта»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «С «Зенитом» сейчас сложно бороться»
09:39 · Кубок России
Полузащитник «Волги» Ефремов считает, что решение о проведении матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге было бы нечестным
09:32 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви — о «Зените»: «Мы играем не с денежными мешками, а против футболистов»
09:25 · Кубок России
Машкарин: «Непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и «Краснодаром»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Возможно, в будущем российский футбол прекратит своё существование» 1
09:14 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви - о срыве трансфера в Европу: «Меня просто обманули»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «В Грозном всё супер»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абаскаль учтёт ошибки предыдущих коллег»
08:55 · Кубок России
Кузьмичёв: «Спартак» на ходу, выглядит очень уверенно, а «Локомотив» — неуверенно»
Все новости
Рекомендуем