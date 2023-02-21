Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе «армейцев» к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао. Напомним, согласно слухам, колумбиец был не против перебраться в Москву, но в итоге отказался от этой идеи, поговорив с адвокатами.

«Если ЦСКА рассматривает варианты с приобретением форварда, значит, проблемы впереди есть. В своё время Фалькао был одним из лучших, если не лучшим нападающим в Европе. Он творил чудеса. Помню, он был очень хорош в игре головой. Потом у него была серьёзная травма, после которой Радамель уже уехал доигрывать во Францию.

После травмы он не смог реализовать себя. Карьера его уже с того момента пошла на спад. Ну сейчас где-то поигрывает, но такие трансферы ЦСКА не нужны. Как по мне, лучше бы вернули Яковлева и дали ему игровое время. Гайича отдали. Отдали двух нападающих в аренду и сейчас ищут нападающих – это странно. Возможно, Заболотный начнёт забивать.

Ещё нужна конкуренция для Карраскаля и Медины. Они без конкуренции сейчас. 30 минут играют, а потом 60 стоят. Была бы конкуренция, было бы веселее. Они играют не в полную силу», – сказал Масалитин.