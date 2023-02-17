Чалов – про слова о ЛЧ АФК: «Никого не хотел обидеть»

Форвард московских «армейцев» Фёдор Чалов принёс извинения азиатским футбольным командам и их болельщикам за недавние слова про АФК и азиатскую Лигу чемпионов. Ранее он сказал, что никто не смотрит Лигу чемпионов АФК и этот турнир никому не интересен.

«Ни в коем случае не хотел обижать болельщиков азиатских команд или принижать их уровень футбола. Я размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика. Лично я, как и много других игроков, вырос, смотря европейскую Лигу чемпионов. И поэтому теперь моя мечта — еще не раз сыграть именно в европейской Лиге чемпионов», - цитирует Чалова Sport24.