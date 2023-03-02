Гришин: ЦСКА будет бороться за серебро в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, за какое место в РПЛ будет бороться «армейский» клуб.

«ЦСКА может бороться этой весной за второе место в РПЛ со «Спартаком». Они показали отличную игру в первом матче против «Краснодара» на Кубок России, поэтому могут даже потягаться за чемпионство с лидерами», — приводит слова Гришина Metaratings.

Эксперт отметил, что «Спартак» тоже набрал отличный ход, поэтому, скорее всего, именно команда Гильермо Абаскаля будет бороться за золотые медали с «Зенитом, а ЦСКА будет стараться подняться на вторую строчку.

После 17 туров «красно-синие» идут на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 баллов.