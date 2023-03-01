Мойзес высказался о своём будущем в ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес, права на которого принадлежат «Интернасьоналу», высказался о своём будущем в московском клубе.

По словам 27-летнего бразильца, сейчас он полностью сосредоточен на футболе, но в руководстве клуба знают о его намерениях.

«Хотел бы я остаться в ЦСКА? Все вопросы моему агенту. Все руководители клуба знают моё желание», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл за ЦСКА 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 2,5 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «армейцы» занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков.