Гришин объяснил, за счёт чего «Сочи» обыграл ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался после поражения «армейцев» от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

По мнению эксперта, «Сочи» не переиграл ЦСКА в плане тактики, ведь команды играли с одинаковыми схемами. Бывший футболист считает, что команда Курбана Бердыева смогла одержать победу благодаря успешной реализации моментов.

«Армейцы» контролировали мяч и делали упор на позиционные атаки. А Бердыев дал установку на длинные передачи за спину игрокам. Это читалось. Поэтому «Сочи» победил только за счет хорошей реализации», — цитирует Гришина RT.

После 18 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Сочи» идет на седьмой строчке, имея в своем активе 28 баллов.