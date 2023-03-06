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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин объяснил, за счёт чего «Сочи» обыграл ЦСКА

06 Марта 2023 • 17:28 Комментировать
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался после поражения «армейцев» от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

По мнению эксперта, «Сочи» не переиграл ЦСКА в плане тактики, ведь команды играли с одинаковыми схемами. Бывший футболист считает, что команда Курбана Бердыева смогла одержать победу благодаря успешной реализации моментов.

«Армейцы» контролировали мяч и делали упор на позиционные атаки. А Бердыев дал установку на длинные передачи за спину игрокам. Это читалось. Поэтому «Сочи» победил только за счет хорошей реализации», — цитирует Гришина RT.

После 18 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Сочи» идет на седьмой строчке, имея  в своем активе 28 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Курбан Бердыев Александр Гришин Сочи
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