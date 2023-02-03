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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе: «Меня устроит, если мы завершим сезон в первой пятёрке»

03 Февраля 2023 • 23:54 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о перспективах клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Меня устроит, если мы завершим сезон в первой пятёрке. Какое количество голов устроит? До конца чемпионата 13 туров. Если забью пять-шесть мячей, то меня это вполне устроит», — заявил российский нападающий в интервью изданию «РБ Спорт». Мелкадзе отметил, что для него важнее результат команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что подопечные Курбана Бердыева занимают девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от топ-5 на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Георгий Мелкадзе
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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