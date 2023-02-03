Мелкадзе: «Меня устроит, если мы завершим сезон в первой пятёрке»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о перспективах клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Меня устроит, если мы завершим сезон в первой пятёрке. Какое количество голов устроит? До конца чемпионата 13 туров. Если забью пять-шесть мячей, то меня это вполне устроит», — заявил российский нападающий в интервью изданию «РБ Спорт». Мелкадзе отметил, что для него важнее результат команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что подопечные Курбана Бердыева занимают девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от топ-5 на четыре очка.