Акинфеев: «ЦСКА пока рано думать о чемпионстве»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил шансы «армейцев» побороться за чемпионский титул РПЛ в обозримом будущем.

По мнению 36-летнего голкипера, сейчас московская команда только строится, поэтому задумываться о титуле ей пока рано.

«Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно – сможем или не сможем. Всё будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА набрал 29 очков и расположился на пятом месте турнирной таблицы. Отметим, что в последний раз «армейцы» выигрывали чемпионат России в 2016 году.