В эти минуты проходит заключительный матч 18-го тура Премьер-лиги, в котором «Сочи» принимает ЦСКА. Уже в самом дебюте хозяева размочили ворота противника. Георгий Мелкадзе получил шикарный вертикальный пас в свободную зону, ворвался в штрафную и эффектно пробил с левого края штрафной мимо Игоря Акинфеева впритирку с дальней штангой. Тем не менее, это взятие ворот отменили арбитры, так как форвард все же находился в положении вне игры. На табло остаются нули.

Этот момент представлен вашему вниманию.