Пономарёв: «Мне не обидно из-за слов Слуцкого»

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова Леонида Слуцкого о бывших футбольных деятелях.

«Мне точно не обидно из-за слов Слуцкого. Собака лает — караван идет. И потом, это общие расплывчатые слова — где хоть одно конкретное обвинение? Мое поколение, видите ли, как-то неправильно информирует болельщиков о его, в том числе, работе», — заявил экс-футболист «армейцев» в интервью изданию Sport24.

По его мнению, важно отмечать качество отечественного футбола, которое продолжает стремительно падать. Пономарёв также выразил мнение, что Слуцкому повезло с ЦСКА, поскольку в остальных командах специалист не смог достигнуть результата.

Напомним, что последним местом работы экс-наставника российской сборной был казанский «Рубин», вылетевший в Первую лигу по итогам прошлой кампании РПЛ.