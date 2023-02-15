Чалов назвал две причины своей результативности в РПЛ

Один из лучших форвардов РПЛ в текущем сезоне, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов назвал две причины своей результативности. В текущем сезоне в чемпионате России игрок «армейцев», напомним, забил 10 голов.

«Одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Вторая причина: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться», - цитирует форварда Sport24.

Напомним, что московские «армейцы» идут в РПЛ на пятой строчке, набрав 29 очков за 17 прошедших туров. В Кубке России на стадии 1/8 финала клуб Чалова через неделю встретится с «Краснодаром».