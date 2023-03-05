​ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи», в нём есть дебютант

Программу 18-го тура чемпионата России в воскресенье вечером будут закрывать «Сочи» и ЦСКА. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Носков, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Медина, Карраскаль, Гайич, Мендес, Чалов.

Как видим, за первую команду ЦСКА дебютирует защитник Егор Носков.

На текущий момент ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Матч между «Сочи» и ЦСКА стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.