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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА предложил контракт нападающему сборной Марокко

22 Февраля 2023 • 15:12 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Нападающий «Хатайспора» Аюб Эль-Кааби может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, московский клуб предложил 29-летнему марокканцу контракт, рассчитанный на 1,5 года с опцией продления ещё на сезон. При этом отмечается, что вероятность такого трансфера невелика.

В текущем сезоне Эль-Кааби провёл за «Хатайспор» 21 матч, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 4,1 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. На данный момент лучшим бомбардиром «армейцев» является нападающий Фёдор Чалов, забивший 10 голов в 17 играх чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хатайспор Трансферы футбола - зима 2023 Аюб Эль-Кааби
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