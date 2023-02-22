ЦСКА предложил контракт нападающему сборной Марокко

Нападающий «Хатайспора» Аюб Эль-Кааби может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, московский клуб предложил 29-летнему марокканцу контракт, рассчитанный на 1,5 года с опцией продления ещё на сезон. При этом отмечается, что вероятность такого трансфера невелика.

В текущем сезоне Эль-Кааби провёл за «Хатайспор» 21 матч, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 4,1 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. На данный момент лучшим бомбардиром «армейцев» является нападающий Фёдор Чалов, забивший 10 голов в 17 играх чемпионата России.