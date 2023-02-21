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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» отправит молодого полузащитника в Первую лигу

21 Февраля 2023 • 18:12 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов продолжит карьеру в клубе Первой лиги – красноярском «Енисее». О сделке сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Соглашение 21-летнего игрока с «Енисеем» рассчитано всего до конца года, однако стороны могут пролонгировать срок аренды.

В текущем сезоне Ушатов выступал за «барсов» не слишком регулярно и провёл лишь 11 матчей за клуб во всех турнирах, отдав два ассиста.

«Енисей» по итогам сезона вполне может выйти в РПЛ – клуб занимает четвёртое место в Первой лиге, набрав 34 очка после первой части сезона. «Сочи» в РПЛ занимает девятое место с 25 очками.


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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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