Джорджевич забил ЦСКА, только-только выйдя на замену

В середине первого тайма матча 18-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и ЦСКА команды обменялись голевыми атаками. Милан Гайич со штрафного доставил мяч к воротам хозяев, с ударом Виллиана Роши справился голкипер, а Мойзес добил круглого в сетку. После просмотра повторов судьи приняли решение отменить гол - вне игры.

У сочинцев произошла замена, вместо Георгия Мелкадзе вышел Лука Джорджевич и сразу забил выстрелом с линии штрафной в левую девятку - 1:0.

В онлайн-таблице «Сочи» поднимается на седьмое место, ЦСКА - пятый.