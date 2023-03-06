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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дркушич: «На поле была команда»

06 Марта 2023 • 00:46 Комментировать
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча. Защитник «Сочи», серб Ваня Дркушич, считает базисом победы наставления нового тренера клуба Курбана Бердыева, который потребовал от игроков действовать на поле как единая команда.

- Сегодня на поле была команда, это важно, я думаю, что мы готовы к чемпионату. В первый день, когда новый тренер приехал, там были новые принципы, дисциплина, первое, что он сказал, что мы должны быть командой на поле, мы это сделали, -  цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи Ваня Дркушич
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