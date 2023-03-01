Дивеев – о Fan ID: «Атмосфера матчей стала совсем другой»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал решение фанатов своего клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за нововведений. Напомним, что на игры чемпионата России теперь не попасть без персонифицированной карты болельщика, именуемой как Fan ID.

«Конечно, атмосфера на трибунах стала совсем другой. У нас на сборах был товарищеский матч с «Партизаном» в Турции. На игру приезжали фанаты, мы такую ностальгию словили: болельщики скандируют кричалки! Без них тяжелее играть, а атмосфера футбола уже совсем не та», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

Игрок добавил, что полностью принимает решение фанатов, упомянув, что в Италии был похожий случай, но там к фанатам прислушались и изменили законы.