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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев – о Fan ID: «Атмосфера матчей стала совсем другой»

01 Марта 2023 • 17:25 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал решение фанатов своего клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за нововведений. Напомним, что на игры чемпионата России теперь не попасть без персонифицированной карты болельщика, именуемой как Fan ID.

«Конечно, атмосфера на трибунах стала совсем другой. У нас на сборах был товарищеский матч с «Партизаном» в Турции. На игру приезжали фанаты, мы такую ностальгию словили: болельщики скандируют кричалки! Без них тяжелее играть, а атмосфера футбола уже совсем не та», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

Игрок добавил, что полностью принимает решение фанатов, упомянув, что в Италии был похожий случай, но там к фанатам прислушались и изменили законы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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