Кузнецов: «Языджи в праймовой форме помог бы нынешнему ЦСКА»

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном возвращении Юсуфа Языджи в стан «армейцев».

«Конечно, Языджи в праймовой форме помог бы нынешнему ЦСКА — это хороший и добротный игрок. Недаром он с «Лиллем» стал чемпионом во Франции», — заявил экс-футболист московского коллектива в интервью«Чемпионату». Кузнецов также отметил, что фанаты ЦСКА до сих пор помнят турецкого хавбека, который помог «армейцам» во второй половине прошлого сезона, однако, по словам эксперта, не забылось и вредительство Юсуфа во время ухода из клуба.

Напомним, что Языджи выступал за ЦСКА в 2022 году, проведя 10 матчей во второй половине сезона РПЛ и забив восемь голов. Сейчас полузащитник играет за местный «Трабзонспор».