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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов: «Языджи в праймовой форме помог бы нынешнему ЦСКА»

08 Марта 2023 • 11:17 Комментировать
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном возвращении Юсуфа Языджи в стан «армейцев».

«Конечно, Языджи в праймовой форме помог бы нынешнему ЦСКА — это хороший и добротный игрок. Недаром он с «Лиллем» стал чемпионом во Франции», — заявил экс-футболист московского коллектива в интервью«Чемпионату». Кузнецов также отметил, что фанаты ЦСКА до сих пор помнят турецкого хавбека, который помог «армейцам» во второй половине прошлого сезона, однако, по словам эксперта, не забылось и вредительство Юсуфа во время ухода из клуба.

Напомним, что Языджи выступал за ЦСКА в 2022 году, проведя 10 матчей во второй половине сезона РПЛ и забив восемь голов. Сейчас полузащитник играет за местный «Трабзонспор».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов Юсуф Языджи
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