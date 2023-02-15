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Акинфеев вспомнил первый разговор с Газзаевым

15 Февраля 2023 • 00:43 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
05.03 19:30

Уже легендарный российский вратарь Игорь Акинфеев назвал одного из самых значимых тренеров в его продолжительной карьере. Им, спору нет, стал бывший наставник «армейцев» Валерий Газзаев.

«Очень важный тренер в моей жизни — Газзаев Валерий Георгиевич, он поверил в меня, ещё совсем молодого. Первый разговор с ним был в 2002 году. Тогда Веня Мандрыкин травмировал мениск, и из дубля почему-то взяли меня, хотя я был там третьим вратарем. Разговор длился полторы минуты. «Готов?» — «Готов», - цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Валерий Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Вместе с «армейцами» специалист выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, а также три раза становился чемпионом России и четыре - обладателем Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Валерий Газзаев
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