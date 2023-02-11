Пономарёв: «У Мамаева получилась хорошая карьера»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о решении Павла Мамаева завершить профессиональную карьеру.

«У Мамаева получилась хорошая карьера. Да, закончил он не на высокой ноте, но претензии в футболе я к нему не буду предъявлять. Павел хорошо себя проявил, играя за ЦСКА. Потом он снизил к себе требования, но по ходу карьеры Мамаев оставил хорошие впечатления», — заявил экс-игрок «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, Мамаев принял верное решение, повесив бутсы на гвоздь. Также Пономарёв поддержал открытие футбольной академии, которую Павел основал вместе с Фёдором Смоловым.

Напомним, что за свою карьеру Мамаев выступал в таких клубах, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки», выиграв одно золото Премьер-лиги. На счету хавбека 15 игр в футболке национальной команды России.