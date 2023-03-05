Терехов — о первом тайме с ЦСКА: Поле всё в песке

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался после первого тайма матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА.

«В первую очередь присматриваемся друг к другу, обе команды не хотят рисковать. Для нас это первая игра, вкатываемся в сезон, стараемся играть от обороны, нужно действовать активнее», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».

По поводу упущенного момента футболист заявил, что там был непредсказуемый отскок, потому что все поле в песке, плюс голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отлично сыграл в этом эпизоде.

В эти минуты продолжается встреча между «Сочи» и ЦСКА. За прямой текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.