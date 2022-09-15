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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Коваленко — о попадании в сборную России: «Не буду сильно радоваться этому успеху»

 
15 Сентября 2022 • 14:39 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 13:00

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, признался, что попадание в окончательный список национальной команды России на сентябрьский сбор не вызвало у него много радостных эмоций.

«Рад, что тренерский штаб сборной обратил на меня внимание. Но не буду сильно радоваться этому успеху. Это, как минимум, просмотровый сбор. Дальше всё будет зависеть только от меня», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

Также 19-летний футболист признался, что будет рад поработать с наставником национальной команды Валерием Карпиным, о котором ранее слышал много положительных отзывов.

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищескую встречу с командой Кыргызстана. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Сочи Александр Коваленко
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