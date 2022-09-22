Карпин рассказал об опасениях вокруг работы в сборной России

Наставник национальной команды России Валерий Карпин рассказал об опасениях, связанных с работой в сборной на фоне происходящих событий.

«Нет ли у меня опасений на фоне последних событий, что надо продолжать работать в сборной? Ничего же не поменялось за последние четыре дня. Да, мы узнали, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024. Но две недели назад все это и предполагали», – заявил главный тренер в интервью «Чемпионату».

Также он рассказал о Бишкеке, где Россия в субботу проведёт матч против Киргизии. Специалист отметил, что был в этом городе ещё в советские времена в юном возрасте, поэтому особых воспоминаний не испытывает. Валерий Георгиевич также добавил, что даст игрокам прогуляться по городу при наличии желания.

Подопечные Карпина выйдут на поле в 17:00 по московскому времени 24 сентября.

