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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин рассказал об опасениях вокруг работы в сборной России

 
22 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Наставник национальной команды России Валерий Карпин рассказал об опасениях, связанных с работой в сборной на фоне происходящих событий.

«Нет ли у меня опасений на фоне последних событий, что надо продолжать работать в сборной? Ничего же не поменялось за последние четыре дня. Да, мы узнали, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024. Но две недели назад все это и предполагали», – заявил главный тренер в интервью «Чемпионату».

Также он рассказал о Бишкеке, где Россия в субботу проведёт матч против Киргизии. Специалист отметил, что был в этом городе ещё в советские времена в юном возрасте, поэтому особых воспоминаний не испытывает. Валерий Георгиевич также добавил, что даст игрокам прогуляться по городу при наличии желания.

Подопечные Карпина выйдут на поле в 17:00 по московскому времени 24 сентября.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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