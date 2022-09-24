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Чемпионат мира по футболу 2022

Экс-игрок «Спартака» Мор: «Россия должна разорвать Киргизию»

 
24 Сентября 2022 • 09:32 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 6 ч. 21 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборных Киргизии и России.

«Россия должна разорвать эту сборную. Первый прогноз: Россия забьет больше 2,5 гола. Второй прогноз - победа России в обоих таймах», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Контрольный матч сборных Киргизии и России состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке и начнется в 17:00 по московскому времени. Напомним, что с 19 по 22 сентября подопечные Валерия Карпина проводили тренировочный сбор в Новогорске.

На ноябрь у сборной России запланированы спарринги с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии Эдуард Мор
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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