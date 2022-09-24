Экс-игрок «Спартака» Мор: «Россия должна разорвать Киргизию»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборных Киргизии и России.

«Россия должна разорвать эту сборную. Первый прогноз: Россия забьет больше 2,5 гола. Второй прогноз - победа России в обоих таймах», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Контрольный матч сборных Киргизии и России состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке и начнется в 17:00 по московскому времени. Напомним, что с 19 по 22 сентября подопечные Валерия Карпина проводили тренировочный сбор в Новогорске.

На ноябрь у сборной России запланированы спарринги с Ираном и Боснией и Герцеговиной.