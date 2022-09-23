Комличенко: «Сборной России в матче с Киргизией нужно опасаться только себя»

Форвард российской национальной команды Николай Комличенко высказался о предстоящей встрече против Киргизии.

«Сборной России сейчас нужно опасаться только себя. Мы можем подойти к этому матчу ненастроенными. А вопрос мотивации в спорте имеет очень важное значение», – приводит слова нападающего «Ростова» издание «РБ Спорт». Игрок отметил, что главной мотивацией для каждого станет выступление в футболке национальной команды. По его мнению, спортсмены на текущем сборе попробуют произвести впечатление на Валерия Карпина. Что интересно, оценивать уровень оппозиции по предстоящему спаррингу Комличенко отказался.

Напомним, что товарищеская встреча между Киргизией и Россией пройдёт уже завтра в Бишкеке. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.