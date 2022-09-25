Круговой: «Опыт, который поможет»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, поэтому достаточно большое количество ошибок было неизбежным. А главную из них назвал защитник российской сборной Данил Круговой.

- Я думаю, что неправильно выполнили тактику тренерского штаба. Это важно и для нас, и для сборной, что мы собираемся, тренируемся, играем. Даже если это товарищеский матч для нас и для Киргизии это хороший опыт, и он в дальнейшем поможет, - цитирует игрока издание Sport24.

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.