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Товарищеские матчи по футболу

Круговой: «Опыт, который поможет»

 
25 Сентября 2022 • 05:33 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, поэтому достаточно большое количество ошибок было неизбежным. А главную из них назвал защитник российской сборной Данил Круговой.

- Я думаю, что неправильно выполнили тактику тренерского штаба. Это важно и для нас, и для сборной, что мы собираемся, тренируемся, играем. Даже если это товарищеский матч для нас и для Киргизии это хороший опыт, и он в дальнейшем поможет, - цитирует игрока издание Sport24.

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии Данил Круговой
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