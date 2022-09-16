Билялетдинов — о матче с Боснией: «Они боятся»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов оценил вероятность проведения товарищеской встречи национальной команды против Боснии Герцеговины.

Ранее сообщалось, что игра может состояться 19 ноября нынешнего года, однако лидеры боснийской сборной Миралем Пьянич и Эдин Джеко заявили, что они не собираются принимать участия в предстоящей игре.

По мнению Билялетдинова, эта встреча может в итоге так и не состояться.

«Они боятся. Думаю, это неуместно для них. Нам то всё равно — мы прощупываем ситуацию. Не думаю, что мы можем сыграть с Боснией. Игра действительно может не состояться, а к их решению отношусь очень скептически», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Напомним, что ближайшая встреча сборной России состоится 24 сентября против команды Кыргызстана. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.