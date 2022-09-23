В Армении отреагировали на слова Коваленко о сборной

Пресс-служба Федерации футбола Армении отреагировала на заявление футболиста российской национальной команды Александра Коваленко.

Напомним, что нападающий рассказал об отсутствии конкретики в вопросе возможного выступления в футболке армянской сборной. «От федерации футбола Армении было официальное приглашение футболисту самарских «Крыльев Советов» Александру Коваленко выступать за сборную Армении. Кроме того, разные должностные лица общались с отцом Коваленко», – цитирует пресс-секретаря армянской Федерации Айка Карапетяна Telegram-канал «Записки с Арарата». Более того, функционер отметил отсутствие ответа со стороны самого футболиста.

Коваленко был вызван Валерием Карпиным в расположение российской национальной команды на первый в 2022 году спарринг против сборной Киргизии.

